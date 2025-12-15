El Guadalajara dio comienzo a la pretemporada para el Clausura 2026 con pruebas médicas y físicas en la Clínica Medyarthros. En medio de este contexto dan a conocer que el próximo miércoles Ángel Sepúlveda realizará los exámenes médicos y de no mediar ningún tipo de inconveniente firmará su contrato con Chivas.

Uno de los primeros en dar el presente en el inicio de los trabajos en Verde Valle fue Brian Gutiérrez. El primer fichaje del Rebaño Sagrado fue el primero en pasar por la clínica, mientras que Ricardo Marín lo hizo unas horas después para dejar claro, junto a Érick Gutiérrez, que llegan para pelear por un lugar en el equipo.

En medio de este contexto, el mercado de pases se sigue moviendo y se espera que en las próximas horas se hagan oficial más bajas como las de Cade Cowell e Isaác Brizuela, quienes no estuvieron presente en el inicio de la pretemporada. A su vez, Villa Villa reveló en X que el miércoles se hará oficial el regreso de Ángel Sepúlveda.

Ángel Sepúlveda será el próximo refuerzo de Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“El miércoles esperan en Guadalajara al Cuate Sepúlveda para que haga exámenes médicos y si todo ok, firme su contrato como refuerzo de Chivas. Se integraría de inmediato a los trabajos del Rebaño de Gabriel Milito”, reportó el periodista de Azteca Deportes.

¿Qué sucedió con Alan Pulido?

En el mismo reporte Alex Ramírez pudo confirmar que Alan Pulido no iba a realizar las pruebas médicas y físicas en la Clínica Medyarthros. Prensa del Guadalajara le confirmó que la razón de esta decisión era porque tenía molestias estomacales.