La tarde de este martes se encendieron todas las alarmas en Verde Valle, luego de que se diera a conocer que Chivas planea una reestructuración profunda de su plantel rumbo al Clausura 2026. Esta limpia implica no solo la llegada de varios refuerzos, sino también una cantidad importante de salidas, pues a la ya oficial baja de Javier Hernández se sumarían otras nueve más, provocando un auténtico terremoto tanto al interior del equipo como en su entorno mediático y entre la afición rojiblanca.

De acuerdo con la información confirmada, Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Eduardo García, Teun Wilke, Luis Olivas, Isaac Brizuela y Cade Cowell no entran en planes del club y se les buscará salida en este mercado. En el caso específico del Conejo Brizuela, su situación sería distinta, ya que simplemente no se le renovará el contrato. Con esta lista sobre la mesa, la gran pregunta era quién tomó una decisión tan drástica que sacudió al vestidor del Rebaño Sagrado.

En Chivas confían totalmente en Milito.

Según reveló el periodista Rubén Rodríguez, la dirección deportiva encabezada por Javier Mier tiene plena confianza en el proyecto de Gabriel Milito, motivo por el cual decidieron otorgarle mayor poder de decisión en el armado del plantel. Bajo este escenario, habría sido el propio estratega argentino quien determinó que estos jugadores no continúen en el equipo. Incluso, el reporte señala que la directiva estaría dispuesta a abrir la cartera, por lo que estas salidas vendrían acompañadas de nuevas incorporaciones.

El único caso que tendría un matiz distinto es el de Erick Gutiérrez. De acuerdo con los reportes, su salida no habría sido una decisión directa de Milito, sino del propio jugador, quien perdió protagonismo el torneo pasado al quedarse sin la titularidad frente a Omar Govea y Fernando González. Además, con la llegada de Brian Gutiérrez, su panorama se habría complicado aún más, por lo que habría solicitado salir para buscar mayor continuidad. Por último, desde hace semanas se había reportado que por cuestiones familiares quería irse a Estados Unidos, algo que sin duda influye en su decision.

A las bajas de Chivas les seguirán las contrataciones de refuerzos, algunas ya están por cerrarse

Será en los próximos días cuando comiencen a confirmarse de manera oficial estas salidas, aunque antes Chivas deberá negociar acomodos con otros clubes y resolver temas contractuales. Paralelamente, la directiva rojiblanca tendrá que acelerar el cierre de refuerzos que permitan suplir estas bajas con jugadores de calidad, con el objetivo de conformar no solo un once inicial competitivo, sino también una banca sólida que genere competencia interna y le brinde soluciones reales a Gabriel Milito.