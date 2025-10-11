Chivas Femenil ha demostrado una importante mejoría en el Apertura 2025 al hilvanar cinco triunfos en fila, en donde el más destacado se suscitó el pasado fin de semana contra Pumas, por lo que las rojiblancas tratarán de alargar esa racha en este cierre de torneo.

Las dirigidas por Antonio Contreras están a solamente un triunfo para poder asegurar su calificación a la Liguilla, por lo que el duelo de este domingo contra Puebla es crucial para mantener la ilusión de seguir escalando posiciones en la tabla de posiciones.

El Guadalajara presume actualmente 29 puntos, por lo que en caso de ganar empataría en unidades al América con 32 unidades, por lo que la disputa por el tercer lugar general se llevará a tope para el cierre del semestre, en donde las tapatías deberán enfrentarse a Puebla, Pachuca y Necaxa.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Puebla por la jornada 15 del Apertura 2025?

El siguiente compromiso del chiverío femenil se llevará a cabo este domingo 12 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Puebla?

El siguiente choque del chiverío femenil será transmitido gratis por el YouTube de la Liga MX Femenil; sin embargo, habrá otras alternativas vía streaming, ya que será difundido por Amazon Prime y Tubi.