Chivas Femenil ha sido una montaña rusa de emociones a lo largo del Apertura 2025, en donde a mitad del torneo sufrieron una notable baja de juego que trajo consigo una serie de críticas contra Nelly Simón, Antonio Contreras y hasta futbolistas por la irregularidad mostrada por el plantel.

Sin embargo, el Guadalajara ha demostrado una feroz reacción en las semanas recientes, registrando cinco triunfos en fila, resultados que han catapultado a la escuadra tapatía en la tabla de posiciones, regresando a los primeros planos del futbol mexicano.

Es por eso, que el chiverío femenil se encuentra a un triunfo de amarrar su calificación a la Liguilla del Apertura 2025, ya que actualmente cuenta con 29 puntos, por lo que en caso de derrotar al Puebla en el siguiente compromiso que corresponde a la jornada 15, las rojiblancas tendrían garantizado su lugar en la Fiesta Grande.

Sin embargo, en caso de un empate o una derrota frente a la escuadra de la Franja, el chiverío debería esperar a una combinación de resultados para poder sellar su boleto a la Liguilla, ya que necesitarían que ni Cruz Azul ni San Luis ganen sus compromisos.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Puebla?

El Guadalajara regresará a la actividad del Apertura 2025 el próximo domingo 12 de octubre en la cancha del Estadio Akron cuando reciban a La Franja, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.