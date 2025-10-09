Chivas se encuentra muy atento a todo lo que sucede con sus jugadores para el Mundial Sub-20 2025 y cómo se encuentran los futbolistas que se recuperan de sus respectivas lesiones. En medio del certamen mundialista, sale a la luz que Rodrigo Pachuca sería seguidor del Guadalajara, por lo que repasamos cuánto deberían pagarle a Puebla para que el defensa cumpla su sueño.

Sin dudas el Rebaño Sagrado tiene una dura tarea que resolver para el Clausura 2026 debido a que va a necesitar defensores de calidad para el próximo torneo. Especialmente, porque Gilberto Sepúlveda no termina de cumplir con lo que busca el entrenador argentino, mientras que varios reportes señalan que Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez tampoco serían tenidos en cuenta.

En medio de este contexto, se lleva adelante el Mundial Sub-20 2025 en el que Diego Ochoa, futbolista formado en Verde Valle y cedido a FC Juárez, se destaca de la mejor manera. Mientras se habla de la venta inminente del zaguero a los Bravos, la afición del Guadalajara empieza a pedir a Rodrigo Pachuca en el equipo en redes sociales.

Rodrigo Pachuca sería aficionado de Chivas.

A su vez, en medio de este contexto, dan a conocer que el futbolista del Puebla hoy es un aficionado del Guadalajara. En X se hizo viral una fotografía en la que cuando era niño portaba una playera rojiblanca.

¿Cuánto debería pagar Chivas por Rodrigo Pachuca?

Uno de los grandes interrogantes que comenzará a surgir la pregunta sobre cuál es el valor de Rodrigo Pachuca de Puebla. Transfermarkt señala que hoy el defensa de la Franja tendría un valor superior a los 200 mil dólares, por lo que de mínima Amaury Vergara deberá dar ese suma para quedarse con la ficha del zaguero que hoy disputa el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana.