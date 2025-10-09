Rodrigo Pachuca se ha convertido en una de las revelaciones de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. El defensor del Puebla ha destacado por su solidez, personalidad y madurez para dar seguridad a la última línea del Tri juvenil, lo que lo ha colocado en la mira de varios aficionados y analistas.

Pero en los últimos días, Pachuca ha causado cierto revuelo especialmente entre la afición de Chivas. Y es que en redes sociales se viralizó una antigua foto suya de niño portando un jersey personalizado del Rebaño Sagrado, además de publicaciones en las que se burlaba del América.

Aficionados de Chivas viralizaron fotos y publicaciones de Rodrigo Pachuca (Captura)

Eso bastó para que muchos seguidores rojiblancos comenzaran a pedir su fichaje. Y a decir verdad, el contexto se presta, ya que Chivas ha sufrido en defensa durante este Apertura 2025, con rendimientos irregulares como el de Gilberto Sepúlveda, uno de los jugadores más cuestionados y que podría causar baja de cara al año próximo.

En contraste con el bajo nivel del Tiba Sepúlveda, Pachuca, de apenas 20 años, combina juventud, altura (1.87 m) y buen sentido de anticipación, virtudes que lo han hecho destacar tanto en Puebla como en la Selección Mexicana en este Mundial Sub-20.

¿Cuánto vale Rodrigo Pachuca, defensor del Puebla?

Pachuca, defensor oriundo de Acapulco, se ha cotizado de gran manera con sus actuaciones en este Mundial. Según el CIES Football Observatory, su valor de mercado pasó de 200 mil euros a 2,3 / 2,6 millones, por lo que ese podría ser el monto que Puebla exigiría en caso de que existan clubes interesados en sus servicios.