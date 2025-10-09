La Selección Mexicana Sub 20 jugó su mejor partido en lo que va del Mundial de Chile 2025, justamente ante el conjunto anfitrión, al que goleó por 4-1 en el duelo correspondiente a los octavos de final. Hugo Camberos, joya de Chivas, fue el encargado de sellar el triunfo con un doblete a poco de ingresado al campo de juego.

El canterano rojiblanco no había tenido tantas oportunidades con el Tri juvenil que dirige Eduardo Arce, situación similar a la que vive en el primer equipo de Chivas, donde no ha sido tan utilizado por Gabriel Milito. Sin embargo, con el trámite a favor de México y muchos espacios para aprovechar, Camberos demostró su jerarquía.

La tierna imagen de Hugo Camberos en abrazo junto a sus padres (Instagram Hugo Camberos)

Al margen de su doblete, Camberos vivió un momento de gran felicidad al término del encuentro, cuando se fundió en un gran abrazo con sus padres, Roberto y Araceli. Los tres, visiblemente emocionados, habrán recordado los orígenes de Hugo, nacido en la localidad de El Grullo, donde viven unos 25.000 habitantes, todos muy orgullosos de lo lejos que ha llegado el canterano rojiblanco.

Tiempo atrás, incluso antes de que debutara en Chivas y en Tapatío, Rebaño Pasión dialogó con Roberto Camberos, padre del futbolista, quien nos contó cómo su hijo lo acompañaba a sus partidos de futbol amateur: “Empezaba a cambiarse y prepararse, a agarrar su balón para ir. Pues no fallaba. Cada vez que iba le encantaba irse conmigo y disfrutar del futbol”. Hugo es el menor de cuatro hermanos: Roberto (35), Omar (28) y Edson (22).

Hugo Camberos se perdió el Mundial Sub-17 de Indonesia

Por otro lado, poder brillar en una Copa del Mundo era un sueño pendiente de Hugo Camberos, quien se perdió el Mundial Sub-17 de Indonesia por culpa de una lesión de último momento. Aquella vez, era uno de los principales talentos del equipo. “Cuando me informó que se habia lastimado y que no iba a participar, fue muy dificil para él y para mí. Tuve que viajar a Indonesia, y pues sí, está pesadito explicarle que esto no se acaba ahí, que tenía que recuperarse para seguir con sus sueños y que por algo pasan las cosas. Y al final comprendió y parece que lo asimiló”, contó su padre Roberto en diálogo con Rebaño Pasión.