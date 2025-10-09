Quien fuera entrenador de Chivas, el serbio Veljko Paunovic, hizo historia al devolver al Real Oviedo a la Primera División del futbol español. Tras su salida del Rebaño Sagrado y un agridulce paso por Tigres UANL, el estratega se metió el historia del humilde cuadro asturiano, donde además se había desempeñado como jugador.

No obstante, el salto a la élite del futbol mundial trajo otra competitividad y una mayor exigencia para el Real Oviedo, que tuvo un mal inicio en LaLiga: disputadas ocho jornadas, suma dos victorias y seis derrotas, por lo que se ubica en los últimos puestos de la tabla de posiciones, fuera de puestos de descenso por diferencia de gol.

En ese contexto, y después de la derrota como local frente al Levante (0-2), Real Oviedo tomó la decisión de despedir a Veljko Paunovic con un mensaje de agradecimiento por lo que fue su trabajo al frente del equipo: “Gracias, Pauno. Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos!”.

De hecho, los aficionados del Real Oviedo reaccionaron a la noticia con cierto malestar por el despido del entrenador que los devolvió a Primera después de 25 años y que además, cuenta en la actualidad con el presupuesto más bajo de toda la divisional.

Los números de Veljko Paunovic al frente del Real Oviedo

Durante su etapa al frente del Real Oviedo, Veljko Paunovic registró un total de 22 encuentros oficiales, con un saldo de 11 victorias, cuatro empates y siete derrotas. En su momento, tomó al equipo fuera de los puestos de ascenso y con un gran cierre de torneo logró subir a la Primera División.