Las Chivas de Guadalajara afrontan el receso por fecha FIFA con la tranquilidad de haber obtenido tres triunfos consecutivos en el Apertura 2025 de la Liga MX, los cuales dejaron al Rebaño a tiro de la clasificación directa a la Liguilla. Sin embargo, la actividad no se detiene para el conjunto rojiblanco, que este sábado se medirá ante el América.

El Clásico Nacional se muda a los Estados Unidos y el conjunto rojiblanco quiere volver a pisar fuerte ante sus grandes rivales, luego de la reciente victoria por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aquel triunfo fue un impulso anímico para el Rebaño, que ahora buscará reafirmar el trabajo y demostrar que no fue casualidad.

Juárez hará uso de la opción de compra por Diego Ochoa

Uno de los puntos altos de México Sub-20 en el Mundial de Chile 2025 está siendo sin dudas Diego Ochoa, defensor central formado en la cantera rojiblanca, pero a préstamo en Juárez. Sin embargo, el comunicador David Medrano aseguró que estos ya tienen resuelto quedarse con el jugador: “Me decían Álvaro Navarro y Fran Sánchez, director deportivo de Bravos, que es un hecho que van a ejecutar la opción de compra que tienen“. Ante esto, el Guadalajara se aseguró una cláusula de recompra por un monto superior.

Javier Aguirre no le cierra las puertas a Armando González

Uno de los temas de la última semana fue la posible convocatoria de Armando González a la Selección Mexicana, la cual finalmente quedó descartada. Sin embargo, en conferencia de prensa, Javier Aguirre dejó en claro que no le cierra las puertas: “La Hormiga anda bien y lo traje. Muy bien el chavo, lo conozco desde que nació el sinvergüenza. Lo traje y como decía Gabriel Milito acertadamente: ‘hay que llevarlo de a poco’. Lo tuve aquí tres o cuatro días y fantástico. Tiene gol, va muy bien y no le cierro las puertas a nadie, ni por edades ni por nada”, aseguró el entrenador del Tri.

Roberto Alvarado, listo para regresar

En uno de los últimos videos publicados por la cuenta oficial de Chivas, se observa como Roberto Alvarado ya trabaja en la plantilla rojiblanca a la par de sus compañeros. El Piojo había caído lesionado en el Clásico Nacional y podría regresar justamente frente a las Águilas, en el duelo que tendrá lugar este sábado en Estados Unidos.

Chicharito Hernández tiene un pie y medio afuera de Chivas

Es casi un hecho que a partir de diciembre, cuando acabe su contrato, Chicharito Hernández dejara de ser jugador de Chivas. Así lo explicó el periodista César Huerta en su canal de Youtube: “Ni MG ni Puma le han dicho al Guadalajara: ‘queremos que se quede’. Para que pueda continuar, los patrocinadores tendrían que seguir pagando su salario. De otra manera, no hay forma. Guadalajara no va a pagar los 3 millones de dólares al año que cobra Javier Hernández”, aseguró.