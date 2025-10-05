Las Chivas de Guadalajara atraviesan su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga MX, producto de tres victorias consecutivas, sobre Necaxa, Puebla y Pumas. El Rebaño Sagrado se ilusiona con la Liguilla directa pero ahora afrontará un receso por fecha FIFA.

Sin embargo, la acción no se detendrá para el conjunto rojiblanco, que disputará un partido amistoso en Estados Unidos, nada menos que ante el América. El Clásico Nacional se mudará al State Farm Stadium de Glendale, Arizona, el próximo sábado 11 de octubre a las 21:00 horas del centro de México.

Dicho encuentro tendrá un condimento especial después de lo que fue la reciente victoria del Guadalajara ante el cuadro azulcrema en el Estadio Ciudad de los Deportes, por 2-1 gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando González. Dicho encuentro significó el impulso ideal para el ciclo comandado por Gabriel Milito.

¿Dónde ver en vivo el amistoso entre Chivas y América?

A falta de confirmación oficial, todo indica que el Clásico Nacional en suelo estadounidense del próximo sábado 11 de octubre se podrá ver en México por la señal de TUDN, en el Canal 9 de TV Abierta y por la plataforma de Vix Premium. Además, en Rebaño Pasión te traeremos el minuto a minuto con todas las jugadas, goles y polémicas.

Raúl Rangel y Luis Romo serán bajas ante América

De cara al Clásico Nacional, Raúl Rangel y Luis Romo son los futbolistas del Rebaño Sagrado que no estarán disponibles por representar a la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA, para los amistosos frente a Colombia y Ecuador. Por el lado del América, no estarán Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Alexis Gutiérrez y Érick Sánchez.