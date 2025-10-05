Armando González está siendo la carta goleadora de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX y este domingo, la Hormiga volvió a tener participación destacada en el duelo correspondiente a la Jornada 12 frente a Pumas UNAM, donde marcó de cabeza para el 1-1.

Luego de una semana en la que se especuló mucho con su posible convocatoria a la Selección Mexicana, la Hormiga intentará seguir demostrando con el Rebaño para convencer al entrenador Javier Aguirre. De momento, así está en la tabla de goleo del Apertura 2025.

El canterano de 22 años llegó a seis tantos en el semestre y se ubica en el tercer escalón de la tabla de goleo. El máximo artillero es Paulinho con nueve, mientras que le siguen Joao Pedro con ocho y algunos nombres con más con seis, al igual que Armando González: Sergio Canales, Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Óscar Estupiñán.