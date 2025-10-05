Esta tarde Chivas Femenil logró quedarse con una épica victoria ante Pumas debido a que se impuso agónicamente por 4-3. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, repasamos cómo quedaron en la tabla de goleo Alicia Cervantes, Viridiana Salazar y Denise Castro, las goleadoras del Guadalajara.

El equipo de Antonio Contreras llegaba a este encuentro con el objetivo de estirar su racha de victoria en la Liga MX. Especialmente porque no ha parado de ganar en cada uno de sus partidos desde que se impuso por 2-0 ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Lo que había sucedido en el primer tiempo era para el olvido debido a que se hizo poco y aparecieron los goles de las Universitarias de la mano de Angelina Nicole Hix. Tras lo sucedido en los primeros 45 minutos, Viridiana Salazar saltó campo para anotar un doblete, Denise Castro abrió el marcador de cabeza y Licha Cervantes marcó el gol para darle la victoria al Rebaño Sagrado.

¿Cómo quedaron Alicia Cervantes, Viridiana Salazar y Denise Castro en la tabla de goleo?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Licha Cervantes se mantiene como goleadora del equipo con siete goles y en la posición 14° de la tabla de goleo. Por otro lado, Denise Castro es 24° con cinco goles y Viridiana Salazar es 77° con dos anotaciones.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas Femenil se ubica en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 29 puntos. De esta manera, las rojiblancas igualaron la línea de unidades de América, terceras por diferencia de gol, y a cuatro de Tigres UANL, equipo que es superlíder de la fase regular.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil en el Apertura 2025?

Chivas Femenil volverá a tener acción en el Apertura 2025 de la Liga MX el próximo domingo 12 de octubre cuando enfrente a Puebla a las 11:00 del Centro de México. El partido correspondiente a la jornada 15 del campeonato se llevará adelante en el Estadio Akron, por lo que será transmitido por Amazon Prime en México.