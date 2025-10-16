Chivas Femenil mantiene la esencia y la identidad del Club Deportivo Guadalajara de utilizar solamente a jugadoras mexicanas, por lo que se ha convertido en un recurrente abastecedor de futbolistas a las diferentes categorías de la Selección Mexicana, en donde ahora la Sub 23 mandó a llamar a cuatro jugadoras rojiblancas.

El Guadalajara está viviendo un semestre irregular, pero bueno a grandes rasgos, en donde se mantiene entre los cuatro mejores clubes de la Liga MX Femenil, por lo que el nivel de algunas de sus futbolistas han llamado la atención en el Tricolor juvenil.

Es por eso que este jueves se dio a conocer que la seleccionadora nacional, Vanessa Martínez mandó a llamar a cuatro elementos del chiverío: Kinberly Guzmán, Daniela Delgado, Ivonne González y Denise Castro.

Sin duda la sorpresa la protagonizó la juvenil goleadora rojiblanca que está sorprendiendo en el Circuito Rosa con sus cinco goles en el Apertura 2025, convirtiéndose en una solución para Antonio Contreras en este torneo y justo en su primer semestre como rojiblanca.

Denise Castro ya tiene experiencia en Selecciones Menores

Aunque su carrera profesional la había realizado a nivel colegial en Estados Unidos, la nueva goleadora del chiverío femenil ya tenía procesos en Selección Mexicana Sub 18 y Sub 20.