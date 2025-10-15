Una de las jugadoras más importantes de Chivas Femenil y del balompié de México es sin duda Carolina Jaramillo. A pesar de que se mantiene en un gran nivel, la Selección Mexicana no solo no la convoca para el próximo amistoso, sino que además la Liga MX le hace el feo al no incluirla en el once ideal de la jornada 15 a pesar de haber anotado un golazo desde fuera del área.

La Comandante es una de las futbolistas clave del equipo de Antonio Contreras con una visión de juego que ninguna de las jugadoras del Guadalajara como del balompié nacional tiene. Desde su pie siempre encuentra el lugar perfecto para enviar el balón.

Por otro lado, el último fin de semana, Chivas Femenil no pudo pasar del empate ante una Puebla que hizo durísimo el partido. La Franja se había adelantado por un error de Celeste Espino, pero en la segunda mitad apareció Carolina Jaramillo con un golazo desde fuera del área para anotar el 1-1 final.

Tras la jornada 15 del Apertura 2025, la Liga MX Femenil dio a conocer la alineación ideal de la fecha en la que no se encontraba la referente del equipo de Antonio Contreras. No hay que olvidarse que la Comandante viene de no estar citada en la Selección Mexicana a pesar de su nivel mostrado.

¿Cuándo volverá a jugar Carolina Jaramillo con Chivas Femenil?

Carolina Jaramillo y Chivas Femenil volverán a ver acción en el Apertura 2025 de la Liga MX frente a Pachuca el próximo domingo 19 de octubre. El duelo se llevará adelante en el Estadio Hidalgo desde las 19:00 del Centro de México.