La Fecha FIFA por fin llega a su fin y la Liga MX retomará actividades este fin de semana. Chivas volverá a la acción enfrentando a Mazatlán en el Estadio Akron este sábado 18 de octubre, en partido correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, donde buscará mantener el buen ritmo que había mostrado antes del parón internacional.

El Rebaño Sagrado llega como claro favorito, no solo por jugar en casa, sino porque acumula una racha de tres victorias consecutivas que lo habían colocado en zona de Play-In. Sin embargo, este buen momento se vio interrumpido por la pausa de selecciones, por lo que el reto será volver a pisar el acelerador, luego del empate ante el América en el que el equipo lució bastante bien.

Por su parte, el entrenador de Mazatlán, Robert Dante Siboldi, dejó ver que no tiene muchas expectativas de sacar un resultado positivo en Guadalajara. En una declaración previa al encuentro, reconoció las grandes diferencias que existen entre clubes en cuanto a presupuesto y poder adquisitivo, dejando entre líneas que Chivas es el favorito y que sería una sorpresa si su equipo logra sumar puntos en el Akron.

“Están muy marcadas las diferencias en presupuesto y poder adquisitivo entre los equipos de la Liga MX. En el campo son 11 contra 11, sí se puede competir, pero hay una clara tendencia a que el equipo que tiene mayor presupuesto está obligado a sacar resultados.”

Chivas, actualmente noveno lugar de la Tabla General, necesita seguir ganando para escalar posiciones y aspirar a una clasificación directa a Liguilla. El objetivo es claro: terminar al menos en el sexto puesto para evitar el Play-In y llegar con ritmo y confianza a la fase final del torneo para pelear por el Campeonato en la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano.

Chivas recupera a Raúl Rangel y Luis Romo, pero pierde a la Hormiga González

Finalmente, Raúl Rangel y Luis Romo reportarán con el equipo este jueves tras su participación con la Selección Mexicana, y no deberían tener problema para estar disponibles para el encuentro ante Mazatlán, en el que Chivas buscará confirmar su condición de favorito y extender su buena racha en casa. No obstante, es poco probable que Armando González juegue debido al golpe que sufrió en un entrenamiento la semana pasada.