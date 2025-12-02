Tras la dolorosa eliminación del Guadalajara en el Apertura 2025, la prioridad inmediata de Chivas es reforzar la delantera de cara al próximo torneo. Las salidas de Javier Hernández y Alan Pulido parecen prácticamente un hecho, pues todo indica que ninguno renovará contrato, dejando vacíos importantes en el ataque rojiblanco.

En este contexto, según información del periodista Diego Sandoval, surgió una opción que podría ser tan beneficiosa como polémica para el Rebaño Sagrado. Se trata de Illian Hernández, delantero con pasado americanista que fue pieza clave en el bicampeonato del América, lo que inevitablemente genera ruido entre la afición tapatía.

Aunque Illian nunca perteneció al América de forma definitiva —pues solo estuvo a préstamo—, sí disputó dos torneos con las Águilas y fue protagonista en la jugada decisiva que los llevó a la final del Clausura 2024: remató un balón que, tras el rechace del arquero, terminó convirtiendo Julián Quiñones. Su aporte, aunque breve, quedó registrado en la memoria azulcrema.

La gran ventaja para Chivas es que Illian Hernández llegaría como agente libre, ya que su contrato con Pachuca finaliza este mismo año. Con apenas 25 años, todavía tiene margen de crecimiento y podría ser un complemento ideal para Armando González, quien será el eje del ataque rojiblanco, aunque el equipo necesita mayor profundidad en la banca.

Ricardo Marín cubrirá una de las bajas en la delantera, falta uno más

El único refuerzo confirmado para la delantera es Ricardo Marín, quien regresará tras un año a préstamo con Puebla. Sin embargo, Chivas aún busca un atacante más. Illian Hernández es una opción real, aunque en el radar también está Ángel Sepúlveda, delantero del Cruz Azul, cuyo fichaje estaría muy avanzado.