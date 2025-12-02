Chivas quedó eliminado del Apertura 2025 luego de haber perdido por 3-2 ante Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liguilla. Chicharito Hernández falló el penal de la clasificación y todo indica que se irá por la puerta de atrás en silencio.

En medio de este contexto, la directiva rojiblanca ya analiza los jugadores y puestos a reforzar para el próximo torneo. Es por este motivo que en Rebaño Pasión analizamos el semáforo de altas del equipo de Gabriel Milito para el Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda

Ángel Sepúlveda sería pretendido por Chivas. (Foto: IMAGO7)

Ayer por la noche desde Ciudad de México se dio a conocer que Chivas avanza firmemente por el fichaje Ángel Sepúlveda para el Clausura 2026. El atacante de 35 años es pieza clave para el equipo de Nicolás Larcamon desde el banco de suplentes y su llegada se daría recién post Liguilla e Intercontinental.

Ángel Chávez

Ángel Chávez llegará a Chivas a cambio de Raúl Martínez. (Foto: IMAGO7)

Uno de los puestos a reforzar es la línea defensiva y la semana pasada se dio a conocer que Chivas ficharía a Ángel Chávez de Necaxa. A cambio daría la carta de Raúl Martínez, quien no es tenido en cuenta por Gabriel Milito.

Ricardo Marín

Ricardo Marín regresa después de estar a préstamo en Puebla. (Foto: IMAGO7)

Uno de las altas que se sabe que Chivas tendrá es la de Ricardo Marín. El atacante regresa al Guadalajara tras estar un año compitiendo con la playera de Puebla.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez ya tiene su pasaporte mexicano. (Foto: GETTY)

La semana pasada se dio a conocer que Chivas habría enviado una oferta formal por Brian Gutiérrez de Chicago Fire. El mediocampista acaba de recibir su pasaporte mexicano, por lo que es considerado para jugar en el Rebaño Sagrado. De momento es solo un rumor.

Eduardo Águila

Chivas ya buscó a Eduardo Águila. (Foto: IMAGO7)

Como decíamos, en la línea defensiva Chivas buscaría reforzarse y uno de los nombres que volvió a escucharse fue el de Eduardo Águila. El central de San Luis tuvo un buen Apertura 2025 y vuelve a surgir como posible fichaje para el Rebaño Sagrado como sucedió en el anterior libro de transferencias.

Daniel Aceves

Daniel Aceves pidió salir de Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Otro de los centrales que se escuchó que podría llegar a Chivas es Daniel Aceves luego de que haya pedido salir de Pachuca. Sin embargo, Tigres sería uno de los equipos está muy interesado y avanza por su fichaje para el Clausura 2026.

Daniel Flores

Daniel Flores regresa de su préstamo en la USL Championship. (Foto: IMAGO7)

Otro regreso que tendrá Chivas para el Clausura 2026 es el de Daniel Flores, quien volverá con una operación tras jugar con Phoenix Rising FC de la USL Championship. El futbolista regresará para generar competencia a Bryan González, quien terminó al límite en el Apertura 2025.