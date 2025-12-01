Después de la eliminación a manos de Cruz Azul, la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, ya se encuentran trabajando en el armado del equipo de cara al Torneo Clausura 2026, donde se buscará ser de nueva cuenta protagonista de la mano de Gabriel Milito.

Desde hace un par de semanas se dio a conocer que la dirigencia de Chivas tiene en la mira a Ángel Sepúlveda para reforzar la delantera ante las inminentes salidas de Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido en este mercado de fichajes.

Ahora, el periodista, Gerardo González, reveló este lunes en su cuenta de X que el interés de los altos mandos del Rebaño Sagrado por el “Cuate” es real, pero todavía no hay nada cerrado con la directiva de Cruz Azul.

“Lo de (Ángel) Sepúlveda a Chivas es cierto. Aún no hay nada cerrado, pero las negociaciones sí existen“, escribió Gerardo Gonzalez.

Cabe mencionar que el atacante de 34 años de edad se encuentra en un gran momento futbolístico con La Máquina, y si bien es clave en el esquema de Nicolás Larcamón, no vería con malos ojos regresar a Verde Valle de cara al Torneo Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda se acerca a las Chivas.

¿Cuál es el valor de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

El costo de Ángel Sepúlveda no sería ningún problema para la directiva del Club Deportivo Guadalajara. Si tomamos los datos de Transfermarkt, el valor actual del “Cuate” es de 700 mil euros, equivalente a poco más de 14 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, lo que lo hace muy accesible para Chivas.

Los próximos días serán importantes, pero en caso de que se concrete esta operación, Ángel Sepúlveda estaría arribado al campamento del Rebaño Sagrado a finales de diciembre debido a los compromisos que todavía tiene Cruz Azul en la Liga MX y en la Copa Intercontinental.