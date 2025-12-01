Bien dicen que las segundas partes nunca son buenas y el regreso de Javier Hernández al Club Deportivo Guadalajara lo confirma. Si de por sí su relación con la afición rojiblanca era tensa por sus polémicas en redes sociales y su bajo rendimiento futbolístico, con el penal que falló ante Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 se fracturó todo.

Y es que con el marcador empatado 2-2 en la Vuelta frente a La Máquina, y nuestras Chivas obligado a ganar, “Chicharito” Hernández tenía en sus pies el pase a las Semifinales tras una falta de Jesús Orozco Chiquete dentro del área en los minutos finales.

Todos pensaron que sería Luis Romo el encargado de cobrar la pena máxima, pero de pronto CH14 tomó el esférico y se dirigió al manchón penal. Se escuchó el silbatazo de Daniel Quintero y el histórico jugador mexicano mandó el balón a la tribuna, sin la mínima dirección a la portería de Andrés Gudiño.

Así fue cómo un aficionado de Chivas rompió su TV por culpa de Chicharito Hernández

Nadie podía creer el espantoso cobro de Javier Hernández. De hecho, un aficionado de Chivas se hizo viral en TikTok debido a que rompió su televisión tras la increíble falla de “Chicharito” Hernández.

Cabe mencionar que con esto, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, cierra su segunda etapa con el Rebaño Sagrado, dejando un registro de 40 partidos disputados, cuatro goles y una asistencia en 1,655 minutos.