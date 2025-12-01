Sin duda este lunes no hay ganas ni hablar de Chivas debido a que se perdió con mucha angustia ante Cruz Azul. Sin embargo, la afición del Guadalajara puede sonreír porque revelaron que la directiva tiene acordado con Armando González la renovación de su contrato.

No hay dudas de que ayer se sintió la ausencia de la Hormiga en la vuelta ante la Máquina porque faltó ante la salida de Cadeo Cowell faltó un hombre con presencia física y táctica para marcar la diferencia. Además, faltó el encargo de ejecutar el penal en un momento clave para que el conjunto rojiblanco se lleve el boleto para clasificar a la Semifinal de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

En medio de este contexto el Guadalajara regresó a Verde Valle y rompió fila hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, Erick López confirmó importantes noticias al reportar que hay acuerdo para que Armando González firme la extensión de su contrato con Chivas.

Armando González fue campeón de goleo con Chivas y renovará su contrato. (Foto: IMAGO7)

“El proyecto de Javer Mier y Gabriel Milito tienen que pensar en el futuro y es por eso que hay una buena noticia para la nación rojiblanca. Armando La Hormiga González y la directiva del Rebaño, Amaury Vergara y Alejandro Manzo, tomaron la negociación con el delantero del Guadalajara y la renovación está casi cerrada. Es un hecho”, informó el periodista de TUDN en X.

Y agregó: “Hay un acuerdo entre las partes para que Armando González renueve su vínculo con el Guadalajara. Seguramente serán 4 años más en lo que esté ligado el delantero del Guadalajara. Se dará a conocer cuándo estén los últimos detalles”.

¿Por qué Armando González no jugó en Chivas vs. Cruz Azul?

La ida contra Cruz Azul había dejado una gran polémica debido a que Gabriel Milito sustituyó a Armando González porque sentía una molestia y peligraba su presencia en el Estadio Olímpico Universitario. Ayer no jugó porque se terminó de lesionar y por ese motivo el entrenador argentino decidió enviar como titular a Cade Cowell.