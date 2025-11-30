Chivas enfrenta a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. A minutos para el encuentro contra la Máquina confirmaron que Armando González causa baja en el equipo debido a que terminó con una molestia en la entrada de calor previo al inicio del partido.

El encuentro en el Estadio Akron dejó muy molesta a la afición rojiblanca debido a que el entrenador argentino decidió sacar a la Hormiga por Santiago Sandoval. Tras el partido, el timonel reveló que lo sacó del partido para prevenir una lesión.

Por otro lado, esta noche se perfilaba para ser titular, pero en la entrada de calor Armando González se lesionó y causó baja por lo que fue suplantado por Cade Cowell. A su vez, Chivas confirmó que en el banco de suplente Teun Wilke lo reemplazó luego de haber sido relegado a las gradas con el resto del equipo.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a Semifinales de la Liguilla?

Como se sabe, Chivas enfrenta esta noche a Cruz Azul por la Liguilla del Apertura 2025. El Guadalajara necesita ganar por cualquier marcador debido a que ante igualdad en el global la Máquina clasifica automáticamente por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.