Chivas se alista de la mejor manera para el primer cruce por los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 cuando enfrente a Cruz Azul en el Estadio Akron. En medio de este contexto, la directiva del Guadalajara tiene cuatro motivos para ir en busca de un centrodelantero para el Clausura 2026: suplir las posibles bajas de Armando González, Alan Pulido, Chicharito Hernández y Teun Wilke.

Sin duda una de los grandes motivos por los que el Rebaño Sagrado fue protagonista en cada uno de sus partidos es por el tipo de fichajes que realizó en el mercado de verano. Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez y Richard Ledezma llegaron, fueron titulares y marcaron la diferencia en cada encuentro.

Con el Apertura 2025 en plena definición, la directiva de Chivas ya define la lista de jugadoras que seguirán en el próximo torneo como así también las bajas habrá. Una de las altas que tendrá el Guadalajara es la de Ricardo Marín, quien regresa a Verde Valle tras estar a préstamo con Puebla.

Armando González se encuentra con la Selección Mexicana tras ser campeón de goleo.

Por otro lado, existen importantes motivos para que el Guadalajara vaya por un centrodelantero más. Ante la inminente baja de Alan Pulido y el préstamo de Teun Wilke el Rebaño Sagrado quedaría con dos centroatacantes: con 4K y Armando González, por lo que podría subir un atacante de fuerzas básicas.

Ricardo Marín ya se despidió de Puebla y regresa a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Chivas en medio del campeonato podría perder a otro nueve debido a que la Hormiga, de mantener su buen nivel, podría ser convocado a la Selección Mexicana para definir la lista al Mundial 2026 y así perderse la Liguilla del Clausura 2026. Es por estos motivos que no sería extraño que la directiva vaya por un nueve.

¿Qué centrodelanteros tiene Chivas en fuerzas básicas y Tapatío?

El goleador de Tapatío en el Apertura 2025 fue Sergio Aguayo, mientras que detrás de él se encuentra Vladimir Moragrega experimentado jugador de la Liga de Expansión MX. En la Sub-21 se encuentra Leo Torres quien no paró de anotar goles en el equipo de Pepe Meléndez.