Aunque Chivas no logró el objetivo del título en el Apertura 2025, el torneo dejó un balance positivo en lo individual, ya que varios futbolistas elevaron notablemente su nivel respecto al semestre anterior. Este rendimiento tuvo impacto directo en su valor de mercado internacional. Si bien la directiva no los tiene en venta, resulta interesante observar cómo, a mayor rendimiento, mayor es su tasación dentro del fútbol mundial.

Por ahora, el futbolista que se consolida como el jugador más valioso de Chivas, de acuerdo con Transfermarkt, es Armando González. Su valor casi se quintuplicó a lo largo del último año: pasó de 1.5 millones de euros en mayo, subió a 2.5 millones en septiembre y actualmente cerró en 7 millones de euros en el mercado invernal, reflejando su crecimiento deportivo y proyección.

Gracias a este incremento, Armando González ingresó al Top 10 de jugadores más valiosos de la Liga MX. Dicho listado está encabezado por Gilberto Mora, la joven figura de Xolos de Tijuana, quien espera solo cumplir la mayoría de edad para dar el salto al fútbol europeo, un movimiento que el Mundial 2026 podría terminar de impulsar.

Es importante subrayar que las cifras de Transfermarkt funcionan como referencia y no necesariamente representan el precio real de un traspaso. En el caso de González, su cláusula de rescisión con Chivas es de 15 millones de dólares, mientras que Mora probablemente será vendido por una cifra mucho mayor a la que marca su valuación. Estas cantidades sirven sobre todo para dimensionar el valor de ambos futbolistas en el mercado.

Ir al Mundial podría incrementar aún más el valor de Armando González

Si Armando González repite o supera su nivel en el Clausura 2026, su valor de mercado podría volver a incrementarse. Esto sería aún más probable si logra disputar el Mundial 2026, escenario que colocaría su nombre en el radar internacional. Los próximos seis meses serán determinantes para el Otaku del Gol y también para Chivas, en caso de que un club europeo decida ir con todo por su fichaje.