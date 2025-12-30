Armando González firmó un Apertura 2025 de ensueño al convertirse en Campeón de Goleo con 12 anotaciones, además de sumar un tanto en la Leagues Cup. A lo largo del semestre, el canterano rojiblanco demostró un enorme repertorio y potencial, marcando con ambas piernas, de cabeza y a balón parado, confirmando que Guadalajara posee una auténtica joya en la delantera.

Ahora, parece que su talento comienza a reconocerse a nivel internacional, pues Transfermarkt elevó su valor de mercado casi al triple respecto a la última actualización. Pasó de 2.5 millones de euros a 7 millones, un salto significativo que deja claro que la proyección de la Hormiga sigue en pleno crecimiento y que su cotización podría continuar al alza.

Este incremento se explica por el enorme potencial que muestra como centrodelantero. Aunque compartió el título de goleo con Paulinho y João Pedro, González fue más eficaz de cara al arco, necesitó menos remates a portería y únicamente marcó un gol de penal. Sumado a su corta edad, su techo competitivo luce muy alto, algo que se refleja en las cifras que podrían pagarse por su ficha.

No obstante, es importante recordar que las cifras de Transfermarkt son estimaciones y no representan el precio real fijado por el club. Chivas mantiene a González con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para equipos europeos y hasta 17 millones para otros mercados. Quien desee llevarse a la joya rojiblanca deberá realizar una inversión muy elevada, especialmente si busca evitar negociaciones prolongadas.

Armando González sigue en duda para el inicio del Clausura 2026 por una lesión

Por lo pronto, Armando González sigue en duda para el inicio del Clausura 2026, ya que arrastra una molestia desde el cierre del torneo anterior, situación que provocó que Gabriel Milito lo descartara para el amistoso ante Irapuato. Habrá que observar su participación en la Copa Pacífica para determinar si podrá estar listo para la Jornada 1 frente al Pachuca.