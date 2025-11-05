Si bien todo el plantel de Chivas está cumpliendo con un gran papel en el Apertura 2025, hay un jugador que ha acaparado los reflectores: Armando González. El joven delantero rojiblanco vive una racha goleadora impresionante que lo tiene a solo una jornada de convertirse en Campeón de Goleo, gracias a sus 11 anotaciones hasta el momento.

Este rendimiento no es casualidad. Desde Fuerzas Básicas, La Hormiga ha mostrado cualidades de un delantero distinto, y ahora, ya consolidado en el Primer Equipo, ha reconocido que gran parte de su crecimiento se debe a los aprendizajes que ha tomado de figuras como Javier Hernández y Alan Pulido. Ese aprendizaje se ha traducido en un salto de calidad notable en los últimos meses.

Las estadísticas confirman lo completo que es Armando González como delantero. En lo que va del torneo, ha generado 14 remates con el pie derecho —su perfil natural—, 13 con la cabeza y 12 con el pie izquierdo. Estos números reflejan su versatilidad y capacidad para generar peligro sin depender de una sola zona o tipo de remate.

Armando González es un delantero muy completo.

Si lo comparamos con sus rivales en el liderato de goleo, Paulinho y Joao Pedro, se puede ver que González es el más efectivo. Sus 11 goles llegaron tras apenas 18 disparos a portería, mientras que Paulinho necesitó 21 y Joao Pedro 24, además de que este último suma cuatro goles de penal. La efectividad y consistencia del mexicano son lo que más destacan en su desempeño.

Los líderes de goleo, comparados.

La Jornada 17 será clave para Armando González y el Futbol Mexicano

Será hasta la última Jornada del Apertura 2025 cuando se confirme quién se queda con el título de goleo, pero hoy el optimismo es grande no solo entre la afición de Chivas, sino en todo el fútbol mexicano. Ver a un delantero nacional peleando por el campeonato de goleo en año mundialista es una gran noticia para la Selección Mexicana y su futuro inmediato.