La mañana de este lunes, el FC Barcelona conoció a su próximo rival en la Copa del Rey: el Club Deportivo Guadalajara, equipo que milita en el equivalente a la Tercera División de España. La coincidencia en el nombre llamó la atención de varios aficionados de Chivas, quienes se mostraron sorprendidos por el inesperado cruce; sin embargo, lo más curioso fue que el propio Guadalajara de México reaccionó ante la noticia.

La reacción llegó desde la cuenta oficial del Rebaño Sagrado, que decidió recordar el histórico partido disputado el 3 de agosto de 2011 ante el Barcelona de Josep Guardiola. Aquel Barça no contó con Lionel Messi, pero sí alineó a figuras como Sergio Busquets, Xavi, Andrés Iniesta y David Villa, todos campeones del mundo un año antes. En ese duelo, Chivas humilló al conjunto blaugrana con un contundente 4-1.

Aquel resultado pasó a la historia gracias al doblete de Marco Fabián, actuación que incluso pudo influir en su salida a Europa tiempo después, además de los goles de Giovani Casillas y Ulises Dávila. El único tanto del Barcelona fue obra de David Villa, en un partido que, pese a ser amistoso, se convirtió en un marcador inolvidable para el futbol mexicano.

Además de revivir aquella goleada de hace más de 14 años, Chivas aprovechó para desearle éxito al CD Guadalajara de España, que naturalmente parte como víctima en su eliminatoria contra el Barcelona. No obstante, el mensaje del Rebaño recordó que en el futbol nada está escrito, y que si el Guadalajara mexicano pudo derrotar al club catalán, su homónimo español también puede mantener la esperanza.

Mientras el Guadalajara de España se enfrenta al Barcelona, el de México iniciará su preparación para 2026

El duelo entre el CD Guadalajara y el Barcelona se disputará el 17 de diciembre a las 2:00 pm del centro de México, y es muy probable que Chivas siga de cerca el encuentro, sobre todo si su homónimo español logra sorprender. Mientras tanto, el Rebaño continúa su preparación rumbo al Clausura 2026, donde aún se afinan detalles sobre refuerzos y se ultiman planes de pretemporada para que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas al inicio del torneo.