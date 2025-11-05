Armando González vive un momento espectacular en el Apertura 2025. Con 11 goles, el delantero de Chivas comparte el liderato de goleo con Paulinho y Joao Pedro, lo que ha hecho que muchos aficionados y analistas pidan su llamado a la Selección Mexicana, especialmente pensando en el Mundial de 2026.

Armando González no para de anotar goles en Chivas.

Este martes, Santiago Giménez anunció a través de un comunicado en redes sociales que deberá pausar su actividad futbolística debido a una lesión en el tobillo. Con los partidos de México ante Uruguay y Paraguay programados para la próxima semana, esa baja abre un espacio en la convocatoria del Tri que podría aprovechar el atacante rojiblanco.

Todo apunta a que Armando González sería quien reciba ese llamado. Aunque ya ha sido considerado por Javier Aguirre para microciclos previos, esta sería su primera convocatoria oficial para disputar partidos de preparación rumbo al Mundial. De confirmarse, el joven delantero tendría una oportunidad inmejorable para ganarse un lugar definitivo en la Selección o, al menos, mostrar que tiene el potencial necesario para hacerlo en los próximos meses.

La convocatoria oficial se dará a conocer esta misma semana, muy probablemente entre jueves y viernes, de modo que los jugadores puedan concluir su participación en la Jornada 17 y de inmediato reportar con la Selección Mexicana para comenzar la preparación de los dos compromisos internacionales.

Chivas necesita evitar el Play-In para poder contar con Armando González

La última jornada del torneo será clave para Armando González en varios sentidos: no solo podría consagrarse como Campeón de Goleo, sino también definir su calendario con Chivas. En caso de que el Rebaño caiga a puestos de Play-In, el delantero se perdería dicho encuentro, ya que se jugaría el mismo día en que termina la Fecha FIFA, impidiendo que pudiera reincorporarse a tiempo.