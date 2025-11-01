El Apertura 2025 está llegando a su fin y, aunque el cuerpo técnico de Chivas debe mantener el enfoque partido a partido, la dirección deportiva encabezada por Javier Mier ya piensa en el futuro. Con el Clausura 2026 a la vuelta de la esquina, el Rebaño Sagrado necesita reforzarse con inteligencia, especialmente con jugadores jóvenes que potencien el proyecto deportivo de Gabriel Milito.

Armando González ha sido la gran revelación del torneo, demostrando que aún tiene margen para seguir creciendo. Sin embargo, por sus características de delantero de área, la “Hormiga” necesita un socio que le genere más oportunidades de gol desde el mediocampo o desde el frente de ataque, alguien capaz de potenciar su instinto goleador con asistencias y pases precisos, además de goles propios.

Ese socio ideal podría ser Ramiro Árciga, mediocampista ofensivo de Xolos de Tijuana de apenas 21 años, que ha destacado como uno de los jugadores más creativos del torneo. Su capacidad para filtrar balones, generar ocasiones y conectar con los delanteros en el área lo han colocado entre los futbolistas más destacados de la Liga MX en métricas de creación ofensiva.

Así como Armando González ha sido considerado el mejor jugador Sub-23 del Apertura 2025, Árciga también se ha ganado un lugar en ese grupo selecto de jóvenes promesas. Ambos tienen condiciones complementarias y, en caso de coincidir en el mismo equipo, podrían formar una dupla explosiva y duradera en el ataque rojiblanco, con proyección incluso a Selección Nacional.

¿Cuánto le costaría a Chivas lograr el fichaje de Ramiro Árciga?

Por ahora, Transfermarkt valora a Ramiro Árciga en 2 millones de euros, una cifra más que razonable para Chivas considerando su talento, juventud y potencial de reventa. Javier Mier y su equipo deberán moverse rápido si quieren adelantarse a otros clubes interesados, pues un jugador con sus características podría ser clave para seguir construyendo el nuevo proyecto del Rebaño Sagrado.