Armando González, con apenas 22 años, está viviendo un torneo de ensueño con Chivas. El joven delantero mexicano es actualmente el máximo goleador del equipo y se encuentra a solo un tanto del liderato de goleo en el Apertura 2025. Aunque no es su primera experiencia en Primera División, sí es la primera vez que se ha consolidado como titular habitual en el Rebaño Sagrado.

Ante su gran momento, la directiva del Guadalajara no quiere correr riesgos y busca asegurar su continuidad en el club. Por ello, según Diario Récord, ya trabajan en una reestructuración de su contrato, con la intención de que deje atrás su vínculo como jugador juvenil y firme oficialmente como miembro del Primer Equipo.

Armando González ha brillado todo el Apertura 2025.

Este cambio contractual va mucho más allá de una formalidad. Mientras un jugador juvenil puede ganar un máximo de 50 mil pesos mensuales, al pasar al Primer Equipo su salario se multiplicaría considerablemente, posiblemente al doble o más. Aunque las cifras exactas se mantienen en confidencialidad, se estima que pasaría de ganar miles a millones de pesos al año, un premio más que merecido por su rendimiento.

El objetivo de este aumento no solo es reconocer su talento y proyección, sino también blindarlo ante posibles ofertas de otros clubes de la Liga MX o incluso del extranjero. Con este nuevo contrato, Chivas buscaría retenerlo al menos hasta que llegue una oferta que beneficie tanto al club como al jugador.

Armando González tiene nuevo representante y eso influirá en su futuro

Vale recordar que, a inicios de año, El Otaku del Gol dejó de ser representado por su padre para integrarse a la agencia Roc Nation Sports, empresa con presencia internacional en deportes como futbol, futbol americano, basquetbol, beisbol, rugby y cricket. Entre sus representados destacan figuras como Vinícius Junior, Endrick, Lucas Paquetá, Kevin De Bruyne, Gabriel Martinelli y Federico Dimarco, entre otros, lo que podría abrirle las puertas a Europa.