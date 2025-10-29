En la Selección Mexicana los puestos de centro delantero suelen estar ocupados por Raúl Jiménez, actualmente en el Fulham, y Santiago Giménez, del AC Milan. Generalmente, los entrenadores del Tricolor convocan a tres delanteros para los torneos, lo que deja un lugar disponible que podría estar muy disputado rumbo al Mundial 2026.

Con sus 10 goles en la Liga MX en el actual torneo, Armando González se ha ganado el derecho de alzar la mano para ocupar ese puesto en el ciclo mundialista. Sin embargo, su llamado aún no está asegurado, pues hay al menos dos rivales directos que también buscan ese lugar y con los que deberá competir en los próximos meses.

Armando González pasa por un gran momento.

El primero es Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano de Rayados, quien ha sido uno de los habituales convocados por Javier Aguirre desde que asumió el mando del Tri. El segundo es Ángel Sepúlveda, atacante de Cruz Azul, que pese a no vivir su mejor torneo, acumula 7 goles en el Apertura 2025 y mantiene su nombre en la conversación.

La gran ventaja de Armando González es su edad y proyección a futuro. Con apenas 22 años, el Otaku del Gol podría sumar experiencia mundialista rumbo al 2030, además de participar en Copa Oro y Copa América. En contraste, Sepúlveda tiene 34 años, por lo que difícilmente llegaría al siguiente proceso, mientras que Berterame, con 26, también representa una apuesta a mediano plazo.

Los partidos que restan para Chivas en la fase regular del torneo son ante Pachuca y Monterrey, además de lo que suceda en Play-In o Liguilla. Si La Hormiga logra coronarse Campeón de Goleo, prácticamente obligaría a Javier Aguirre a incluirlo en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana.