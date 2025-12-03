El Apertura 2025 y la fase regular del Clausura 2026 representan un periodo crucial para los futbolistas de Chivas, pues son la última oportunidad para ganarse un lugar en la convocatoria de México rumbo al Mundial 2026. En el caso de Raúl Rangel, estos meses no solo definen su presencia en la lista final, sino también sus posibilidades de adueñarse de la titularidad en la Copa del Mundo.

Rangel ha competido durante los últimos meses con Luis Ángel Malagón por el puesto de primer portero del Tri. Si bien ambos han tenido minutos en los recientes amistosos de la Selección, las actuaciones del Tala lo habrían colocado ligeramente por delante. Aun así, será su rendimiento en la Liga MX lo que termine por definir quién resguardará el arco mexicano en 2026.

El juego de pies de Rangel es remarcable.

La gran fortaleza de Rangel es que, además de su seguridad bajo los tres postes, posee un juego de pies de élite que puede darle una ventaja táctica enorme al Tri. De hecho, terminó el Apertura 2025 como el portero con mayor precisión en pases progresivos, además de ubicarse dentro del Top 3 de la liga en pases cortos completados, precisión en envíos largos y porcentaje total de acierto en sus pases.

Con Rangel en la cancha, la Selección Mexicana gana un recurso ideal para superar presiones y un elemento confiable para salir jugando desde el fondo. Gracias a sus controles orientados y recepciones inteligentes, puede atraer a la primera línea rival y después conectar con claridad tanto en corto como en largo para iniciar progresiones ofensivas. Además, su capacidad para escanear el campo antes de recibir le permite elegir al mejor receptor disponible.

Si Raúl Rangel va al Mundial, Chivas lo perderá para la Liguilla del Clausura 2026

Aunque en el entorno rojiblanco hay un fuerte deseo de ver a Rangel como titular del Tri en el Mundial, esta situación podría golpear directamente a Chivas. La Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin seleccionados nacionales, por lo que el Rebaño no podrá contar con el Tala ni con ningún otro jugador convocado, representando un duro desafío para las aspiraciones del equipo.