Se vienen cambios importantes en este mercado de fichajes para el Club Deportivo Guadalajara, sobre todo en la delantera, donde Alan Pulidoestaría encabezando junto a Javier “Chicharito” Hernández la lista de bajas de cara al Torneo Clausura 2026.

Y es que todo parece indicar que el futuro del que fuera delantero del Olympiakos de Grecia está en los Rayos del Necaxa tras no entrar en los planes deGabriel Milito para la siguiente campaña de la Liga MX.

Fue el periodista de FOX Sports, Gustavo Mendoza, quien reveló esta información y de paso aseguró que la directiva de Chivas, encabezada por el presidente, Amaury Vergara, pagará parte del sueldo del atacante mexicano.

“Por cierto, nadamás para terminar con lo de Sepúlveda y la no renovación de Javier Hernández; Alan Pulido está muy cerca de llegar al Necaxa, se está hablando de que va a ser el primer refuerzo de Varini con el Necaxa”, mencionó el comunicador en el programa FOX Sporta Radio.

Además, el Guadalajara, en este préstamo a Necaxa tendrá que pagar parte del sueldo de Alan Pulido para que se lo lleve el equipo del Necaxa y le abriría el hueco para que Sepúlveda sea el acompañante de Armando (“Hormiga” González”, agregó Gustavo Mendonza.

¿Cuándo termina el contrato de Alan Pulido con Chivas?

El reportero de FOX Sports, Carlos Rodrigo Hernández, indició que el contrato de Alan Pulido con Chivas termina el próximo 31 de diciembre, “pero, en un acuerdo con la dirigencia para encontrarle acomodo, habrían accedido a cubrir parte de sus percepciones pese a que se vaya al Necaxa”.