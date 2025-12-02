El lunes pasado, se dio a conocer que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, están cerca de hacerse de los servicios de Ángel Sepúlveda, actual atacante de Cruz Azul.

Y este martes surgió más información al respecto, como los años de contrato que le ofrece la dirigencia de Chivas al delantero mexicano y el monto que en Verde Valle estarían dispuestos a desembolsar por su ficha.

José María Garrido fue el encargado de revelar estos detalles, los cuales son tres años de contrato con el Rebaño Sagrado, lo que es una locura ya que el “Cuate” tiene 34 años y en febrero próximo estará cumpliendo 35.

Aunado a esto, la cúpula del Club Deportivo Guadalajara está dispuesta a pagar 3 millones de dólares por su carta, poco más de 54 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, aunque se dice que La Máquina pide 4 melones o bien un intercambio.

¿Qué números tiene Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

Sus números de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul son positivos, con un total de 39 goles y 12 asistencias en 102 partidos disputados, desde verano de 2023 hasta la fecha. Y en caso de concrentarse esta operación, el “Cuate” estaría reportando con Chivas hasta finales de diciembre, pues todavía tiene compromisos tanto en la Liga MX y en la Copa Intercontinental.