Ante la dolorosa eliminación sufrida el fin de semana del Apertura 2025 en manos del Cruz Azul, la directiva de Chivas ya empezó a trabajar cien por ciento enfocada en el armado del plantel de cara al Clausura 2026, en donde se tendría previsto el regreso de Ricardo Marín.

El delantero que estuvo prestado durante todo el 2025 en el Puebla, por fin se despidió oficialmente de la escuadra camotera en redes sociales, por lo que comienza a vislumbrarse su regreso al Guadalajara para apuntalar la ofensiva de la escuadra tapatía.

“Puebla, gracias por abrazarme como uno de los suyos. Este año me transformó, me hizo más fuerte y me regaló momentos que voy a llevar conmigo toda la vida. A la afición, al club y a mis compañeros: gracias por hacerme sentir en casa. Siempre serán parte de mi historia“, escribió el atacante en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que el regreso del ‘4K’ se debe a que se vislumbra la salida de Chicharito y Alan Pulido, por lo que desean mantener cobijado a Armando González con delanteros de experiencia, por lo que ahora sus compañeros serían Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, con quien avanzan las negociaciones entre el Rebaño y Cruz Azul.

¿Cómo le fue a Ricardo Marín en su año en Puebla?

El delantero se fue prestado con opción a compra al conjunto de La Franja; sin embargo, el salario fue un impedimento para que se hiciera válida dicha opción, por lo que deberá abandonar al conjunto de la Angelópolis.

Durante dicho año, Ricardo Marín participó en 28 de los 34 partidos que disputó el Puebla en la Liga MX, sumando 8 goles en mil 900 minutos disputados con la escuadra camotera.

¿Es un hecho que jugará en Chivas el Clausura 2026?

La realidad es que aún no hay información oficial que confirme el regreso de Ricardo Marín al Guadalajara; sin embargo, al no hacerse válida la opción de compra por parte del Puebla, el futbolista tiene que regresar al club dueño de su carta, que es el chiverío, aunque la directiva tapatía aún podría buscarle acomodo en otro club si así lo desean.