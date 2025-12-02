Tras finalizar la participación del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2025, la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, ya se encuentran definiendo las altas y bajas del plantel para el Torneo Clausura 2026.

Respecto a las bajas, hay nueve futbolistas que están en la lista ya que no son del agrado de Gabriel Milito y uno de ellos es Alan Mozo, de acuerdo con el reportero de ESPN, Jesús Bernal.

De hecho, la fuente antes mencionada reveló que hace seis meses el defensor mexicano fue tentado por el León con una oferta importante, pero fue el propio futbolista quien rechazó la propuesta debido a que quería seguir perteneciendo a Chivas.

Alan Mozo ya fue tentado por el León hace seis meses.

No obstante, no logró llenarle el ojo al estratega argentino y el partido del domingo pasado ante Cruz Azul pudo haber sido el último del exjugador de Pumas con la camiseta del Rebaño Sagrado, ya que en Verde Valle esperan recibir ofertas por sus sevicios, ya sea de nueva cuenta por “La Fiera” u otra escuadra de la Liga MX.

¿Cuál es el valor de Alan Mozo en Chivas?

Si consideramos los datos del sitio especializado Transfermarkt, el actual valor de Alan Mozo es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, así que más o menos esto pudiera pedir Chivas por sus servicios. Destacar que tiene contrao con el Club Deportivo Guadalajara hasta verano de 2028.