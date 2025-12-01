El Club Deportivo Guadalajara se despidió del Apertura 2025 de la Liga MX tras caer eliminado ante Cruz Azul en Cuartos de Final. El Rebaño perdió por 3-2 en su visita al Estadio Olímpico Universitario, donde se vivió una jornada dramática: Chivas lo ganaba en dos ocasiones, la Máquina lo empató y sobre el final llegó el penal fallado por Chicharito Hernández y la sentencia de Charly Rodríguez.

De esta manera, la ilusión del conjunto rojiblanco llega a su fin después de un semestre que fue de menos a más con la conducción técnica de Gabriel Milito, quien más allá de la derrota logró una identificación de la afición con el equipo. Tocará pasar el mal trago y pronto comenzar a pensar en la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

El peor final posible para Chicharito Hernández en Chivas

Después de dos años en donde recibió muchos cuestionamientos, jugó poco, convirtió menos y protagonizó varias polémicas, Chicharito Hernández tuvo en sus pies la chance de dejar atrás todo aquello y anotar el gol de la clasificación a semifinales. Sin embargo, el experimentado delantero la voló. Dejó pasar la chance y quedó en ridículo al dominar el balón instantes antes de la ejecución, como queriendo transmitir serenidad o superioridad. Incluso antes de este partido, había reportes de que Chicharito sería la primera baja rumbo al próximo torneo, pues acaba contrato y no se lo renovarán. Gabriel Milito lo defendió en conferencia, pero será difícil que la afición olvide pronto su responsabilidad.

El lamento de Gabriel Milito por la eliminación de Chivas

El estratega rojiblanco, Gabriel Milito, también se refirió a la bronca y el lamento por haber estado muy cerca del pase a semifinales. “Tuvimos la clasificación en la mano, se nos escapa por esas cosas que tiene el futbol. Considero que, en la totalidad de la eliminatoria, fuimos superiores, sobre todo, hoy el equipo de visitante hizo un gran partido. Por eso el dolor tan grande, no solamente por quedar eliminado sino por la forma que nos tocó quedar eliminados”, reflexionó el argentino.

La publicación de Luis Romo tras caer ante Cruz Azul

Poco después de consumada la eliminación rojiblanca, uno de los primeros en romper el silencio fue Luis Romo, referente del equipo. “Orgulloso de todo lo vivido este torneo, un privilegio representar y defender este escudo con estos compañeros, esta familia agradecido totalmente por el apoyo… Es difícil pero vamos a trabajar más fuerte y cada día estaremos más cerca de llevar a Chivas a donde se merece estar”, sentenció el jugador de 30 años.