Después de la eliminación delClub Deportivo Guadalajara de Torneo Apertura 2025, Gabriel Milito dio la cara en rueda de prensa y salió en defensa de Javier “Chicharito” Hernández tras fallar el penal ante Cruz Azul.

“Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier, eso es indiscutido e incuestionable para mí. Si lo hubiese metido, la opinión hubiese sido distinta, pero los penales, ya lo he dicho, erra el que patea”, mencionó el estratega argentino.

“Con toda su buena voluntad y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial; ahora después lo falló y forma parte del juego, este deporte tiene estas cosas. Pero bueno, orgulloso de este equipo”, agregó Gabriel Milito en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que este partido pudo haber sido el último de “Chicharito” Hernández con la camiseta del Rebaño Sagrado, pues de acuerdo con TUDN, sería la primera baja ya que no existen pláticas con la directiva “Rojiblanca” para renovar su contrato, mismo que termina el próximo 30 de diciembre.

¿Qué viene para Chivas luego de quedar eliminado del Torneo Apertura 2025?

Después de quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara se tomará seguramente un par de semanas de vacaciones tras un intenso semestre.

Es probable que estén de vuelta para mediados del próximo mes con la finalidad de preparar el Torneo Clausura 2026, donde se buscará ser de nueva cuenta protagonista de la mano de Gabriel Milito.