Chivas ya se encuentra en el Estadio Olímpico Universitario contra Cruz Azul por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al juego contra la Máquina Cementera Gabriel Milito se la juega a todo o nada con su banco de suplente debido a que decidió dejar en el banco de suplentes a Javier Hernández, Alan Pulido y Cade Cowell por si el partido se pone cuesta arriba en Ciudad de México.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es el equipo que tiene que salir en busca del resultado a favor porque un empate en el marcador global clasificará automáticamente a la Máquina Cementera por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones.

Tras haber empatado en cero en el Estadio Akron, el Guadalajara de Gabriel Milito repite su alineación, ya que en la primera mitad hizo todo para llevarse algo más ante Cruz Azul. Sin embargo, las sorpresas del entrenador argentino se dan en el banco suplente porque dejó experiencia y mucho ataque por si hay que ir a buscar el partido.

Gabriel Milito se la juega ante Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

El banquillo rojiblanco cuenta con Hugo Camberos, Cade Cowell, Alan Pulido y Chicharito Hernández como hombres claros de ataque. A su vez, para el mediocampo y con un rol claro en la creación de juego quedan Erick Gutiérrez y Santiago Sandoval, mientras que defensa solamente contará Gilberto Sepúlveda, Alan Mozo y Miguel Gómez.

¿Cuál es la alineación de Chivas ante Cruz Azul?

Como decíamos, Chivas no cambiará de formación ante Cruz Azul y repite la misma alineación titular que usó en el Estadio Akron. De esta manera, el Guadalajara jugará con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González.