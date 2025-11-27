Chivas ha entrado a la etapa más importante y complicada de todo el Apertura 2025, por lo que es indispensable que el entrenador Gabriel Milito cuente con todo su arsenal para poder tener más probabilidades de seguir avanzando en la Liguilla en donde el primer rival será Cruz Azul que visitará la cancha del Estadio Akron.

Sin embargo, el estratega argentino sigue sin poder contar con plantel completo, por lo que deberá lidiar con múltiples ausencias por lesiones y hasta por mera decisión técnica para poder enfrentarse a La Máquina en el duelo de Ida de los Cuartos de Final.

Las primeras novedades son Alan Pulido y Cade Cowell, quienes habrían quedado relegados del primer equipo porque su estilo de juego no es del agrado del sudamericano, por lo que los ha dejado fuera de la convocatoria desde hace varias semanas.

Otros elementos que quedaron fuera por mera decisión técnica son Raúl Martínez, Eduardo García e Isaác Brizuela, quien aunque entró en la convocatoria para el partido, será cortado y enviado a la tribuna minutos antes del silbatazo inicial.

Por su parte, las lesiones siguen causando estragos dentro del Guadalajara, por lo que jugadores como Diego Campillo, Miguel Tapias y Leonardo Sepúlveda siguen con sus respectivas recuperaciones, por lo que no son elegibles para dicho compromiso.

Convocatoria completa de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Teun Wilke

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.