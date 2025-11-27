Se acabó la espera para las Chivas de Guadalajara, que este jueves 27 de octubre darán inicio a la llave de cuartos de final del Apertura 2025, frente a Cruz Azul. El Rebaño quiere volver a pelear por el título de la Liga MX pero para eso, deberá pasar una eliminatoria que promete ser intensa y apasionante ante otro de los candidatos al título.

Así va la renovación de Armando González

Una de las prioridades de Chivas más allá de lo que pase en la Liguilla, es la renovación de Armando González, reciente campeón de goleo. En ese sentido, elm periodista César Huerta informó: “Hay una mejora sustancial de salario y también hay mejoras graduales pactadas de contrato que tienen que ver con consecución de objetivos, que tiene como finalidad proteger los intereses del Guadalajara. Apenas termine la participación del Guadalajara, la directiva quiere poner manos a la obra para negociar, ya fuerte, la renovación de Armando González”.

Gabriel Milito plantearía un sólo cambio

De cara al partido de Ida ante Cruz Azul, a disputarse en el Estadio Akron, el entrenador Gabriel Milito plantearía una única modificación en relación al último partido: el regreso de Luis Romo -quien había sido expulsado ante Atlas- en el lugar de Gilberto Sepúlveda en la zaga central. De esta manera, la probable alineación sería con Rangel; Aguirre, Romo, Castillo; Ledezma, Govea, Oso González, Bryan González; Alvarado, Álvarez; Hormiga.

Cade Cowell y Alan Pulido, afuera de la convocatoria: ¿Y de Chivas?

Otro hecho destacado es que por decisión técnica, una vez más el entrenador del Guadalajara decidió no incluir a Cade Cowell y Alan Pulido en la lista de convocados. El receso no le sirvió a ninguno de los dos para intentar convencer a Gabriel Milito y de acuerdo al reporte de César Huerta, tienen muchas chances de abandonar la institución en el próximo mercado.