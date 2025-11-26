Chivas y Cruz Azul protagonizarán la serie más importante y atractiva de los Cuartos de Final del Apertura 2025, por lo que millones de personas quieren ver los dos partidos, en donde se habría abierto una nueva opción ajena a Televisa y TV Azteca, pero Amazon Prime no aceptó la propuesta.

Al minuto 21 del partido entre América y Monterrey, el exjugador de las Águilas, Miguel Layún, reveló que intentó negociar con Amazon Prime los derechos para poder transmitir el duelo de Ida entre el Guadalajara y Cruz Azul por la señal de su canal Layvtime.

Sin embargo, el exjugador de la Selección Mexicana, reveló que no se pudo avanzar en las negociaciones: “Preguntan si pasaremos el Chivas contra Cruz Azul. Pedimos, hablamos con la gente dueña de la transmisión, pero no se pudo, pero tendremos la Vuelta el domingo”.

Hay que recordar que Amazon Prime invirtió casi 20 millones de dólares al año para tener los derechos del chiverío en exclusividad en México, por lo que no se aceptó la propuesta del canal Layvtime.

¿Cuáles serían las opciones para ver el Chivas vs. Cruz Azul de Vuelta?

Debido a que La Máquina es transmitida por Televisa, el partido de Vuelta de los Cuartos de Final contará con la transmisión en El Canal de las Estrellas y TUDN, además de la señal gratuita de Layvtime en streaming.