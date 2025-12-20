Chivas decidió utilizar esta ventana de transferencias de cara al Clausura 2025 para iniciar una reestructuración interna en el primer equipo, en donde se inició una limpia en donde varios jugadores de renombre apuntan a la puerta de salida de Verde Valle.

Uno de los jugadores que desató más controversia entre los aficionados del Guadalajara fue Alan Mozo, quien es un personaje sumamente querido por los aficionados, pero que había perdido la carrera por la titularidad en el esquema de Gabriel Milito.

Es por eso que el comunicador Ignacio Suárez ‘el Fantasma’, reveló que los antecedentes de indisciplinas y gusto por las fiestas del defensor han sido el principal motivo por el que nadie quiere ficharlo, en donde ya habría sido rechazado por Pumas y Cruz Azul.

“A Alan Mozo muchos los quieren, pero gratis. El tema es que tienen dudas muchos equipos con la sed de Alan Mozo, una sed de la mala (…) Porque es un jugador no tan disciplinado.

“Se lo han ofrecido también a Pumas y a Cruz Azul. No le encuentran equipo y tiene contrato“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuál es el panorama para Érick Gutiérrez?

“Tiene contrato y ya hablaron con Chucho Pachuco (Jesús Martínez). ‘Si ya te llevaste al Pocho Guzmán llévatelo a él’ Pero gana mucha lana y no hay mucha lana en grupo Pachuca.

“Ahí podrían acomodarlo si Chivas dice: ‘yo pago una parte del sueldo’. Llegaría a Pachuca porque en León quieren jugadores con mayor dinámica”, concluyó el comunicador.