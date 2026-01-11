Este fin de semana arrancó el Torneo Clausura 2026 y el Club Deportivo Guadalajara fue el único equipo grande del futbol mexicano que arrancó con el pie derecho, pues América y Pumas empataron, mientras que Cruz Azul perdió, lo que ha generado muchas dudas en la afición de estas tres escuadras.

Nuestras Chivas tuvieron una actuación redonda, pues con buen futbol, así como el apoyo de la afición rojiblanca vencieron 2-0 a los Tuzos del Pachuca, con goles de Armando “Hormiga” González y Daniel Aguirre, por lo que Gabriel Milito se dijo contento por el debut de los suyos en el certamen.

“No, las sensaciones son buenas. Siempre es el primer partido, saliendo de la pretemporada. Siempre quizás cuesta un poco, pero el equipo se vio bien. Se vio sobretodo en el primer tiempo, con la pelota, dinámico”, dijo el argentino en rueda de prensa.

“Vimos marcar la diferencia. En el segundo tiempo, quizás no tuvimos las situaciones del primer tiempo, pero el equipo se pudo estar haciendo partido, no le dimos opciones a Pachuca“, agregó.

Por su parte, América quien abrió su participación el viernes pasado contra los Xolos de Tijuana, su compromiso culminó en empate sin goles, sin un futbol atractivo, de modo que fueron objeto de críticas por parte de los especialistas.

Mientras tanto, los Pumas, con un futbol opaco, empataron 1-1 con los Gallos Blancos del Querétaro, con tantos de Adalberto Carrasquilla y Mateo Coronel. Por su parte, Cruz Azul no pudo frente al León ya que perdió 2-1 y muchos aficionados de La Máquina consideran que Nicolás Larcamón será uno de los primeros entrenadores despedidos de la campaña, así que Chivas fue el que dejó grandes sensaciones en el inicio del Torneo Clausura 2026.

¿Cuando juega Chivas en la Fecha 2 del Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas será dentro de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026 ante Bravos de Juárez, a disputarse el martes 13 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez,