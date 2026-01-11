La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, sigue moviendo sus fichas en este mercado de fichajes y ahora están por hacerse de los servicios de Cruz Medina, actual elemento del San José Earhquakes.

No obstante, el joven elemento del equipo de la Major League Soccer (MLS) llegaría al Tapatío de la Liga de Expansión MX y en caso de que la operación se concrete sería en calidad de préstamo con opción a compra como parte de la estrategia del equipo de Chivas en reclutar talento internacional para terminar su proceso de consolidación, de acuerdo con Jon Barbon.

Según la fuente antes mencionada: “La directiva busca anticiparse al mercado y aprovechar estas oportunidades antes de que se vuelvan inaccesibles, algo que ya ocurrió en ventanas anteriores”.

Se espera que las próximas horas el Club Deportivo Guadalajara lo haga oficial en sus diferentes plataformas ya que las negociaciones con la escuadra estadounidense están avanzadas para quec Cruz Medina se una a las filas del Tapatío de la Liga Expansión MX.

Cruz Mediana se acerca al Tapatío de la Liga de Expansión MX.

¿Cómo le fue a Chivas en su debut en el Clausura 2026?

Fue un debut redondo para el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026. Con un futbol llamativo, interesante, vencieron a los Tuzos del Pachuca por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Akron, con goles de Armando “Hormiga” González y Daniel Aguirre, asi que ahora buscarán su segundo triunfo en el certamen ante Bravos de Juárez.