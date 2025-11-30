Chivas se juega la vida o la muerte en el Estadio Olímpico Universitario debido a que tiene que superar a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla. Bryan González, uno de los refuerzos estrella de Javier Mier en el Apertura 2025, marcó el segundo gol para el Guadalajara de derecha.

La historia para el equipó de Gabriel Milito era una montaña rusa de sensaciones porque había confirmado la baja de Armando González y al minuto apareció el 1-0 de Cade Cowell. Sin embargo, segundo después llegó el empate de la Máquina gracias a la anotación del Toro Fernández.

Sin embargo, con garra y pantalones Bryan González agarró el rebote de Cade Cowell y de derecha marcó el 2-1. Chivas gana y sueña con eliminar a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla.

Video del gol de Bryan González