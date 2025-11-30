Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en la vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al duelo en el Estadio Olímpico Universitario confirman la peor noticia para la Máquina al señalar que el Guadalajara va a ser local debido a que a dos horas para el partido los alrededores del inmueble de Puma tiene una gran cantidad chivahermanos.

En Ciudad de México se está viviendo una verdadera fiesta porque los fanáticos han pitado la ciudad de rojo y blanco para el segundo encuentro por los Cuartos de Final. Ayer se llevó adelante una serenata que tuvo la presencia de los 30 jugadores que formaron parte del campeonato, así hayan jugado muchos o pocos minutos.

Esta noche Chivas necesita quedarse con la victoria si quiere avanzar a la Semifinal de la Liguilla y una victoria es el único resultado que le sirve para avanzar. Por otro lado, de cara al duelo ante Cruz Azul revelan que el equipo de Nicolás Larcamón recibe malas noticias porque a horas para el partido los chivahermanos llenaron los alrededores del inmueble de Pumas.

Afición de Chivas da de qué hablar en Ciudad de México.

“Muchísimos aficionados de Chivas en el Estadio Olímpico. Y faltan más de dos horas para el partido”, expresó Esparza Oteo, periodista de la Máquina, en X. Cabe destacar que diferentes reportes informaron que la directiva de la Noria había aumentado el precio de los boletos en la vuelta. A su vez, José María Garrido reportó esta tarde que la afición celeste no iba a acompañar, ya que había revendido sus boletos.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Cruz Azul?

Todo indica que Gabriel Milito mantendrá el once titular en la vuelta de Chivas ante Cruz Azul. De esta manera el Guadalajara iniciará con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.