De cara al partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, la famosa Bruja Zulema ve al Club Deportivo Guadalajara como el nuevo campeón del futbol mexicano.

De acuerdo con la lectura de cartas de la famosa vidente, nuestras Chivas no solo se meterán en la Final del Torneo Apertura 2025, sino la ganarán, aunque no sería frente al Toluca como lo mencionó, pues a los pupilos de Antonio Mohamed los toparían en Semifinales.

“Toluca, a pesar de que es algo bueno, alguien lo puede traicionar. Chivas no tiene tan buen equilibrio, el América está descartado, yo me voy con Chivas y eso que no me cae tan mal el América”, dijo la Bruja Zulema al Diario de los Deportistas.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado está obligado esta noche a ganar como dé lugar, ya que cualquier empate favorece al equipo de La Máquina por la posición en la tabla general.

¿A qué hora empieza el partido de Vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, se llevará a cabo esta noche en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Canal 5 y ViX.