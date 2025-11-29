Si bien los Diablos Rojos del Toluca no pudieron hacerle daño a los Bravos de Juárez en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, lograron avanzar a las Semifinales tras imponerse en el juego de Ida 1-2.

Tras finalizar el encuentro en la cancha del Estadio Nemesio Diez, el polémico periodista de ESPN, Álvaro Morales, volvió a señalar al Club Deportivo Guadalajara, quien este domingo se medirá a Cruz Azul por el último boleto a las Semifinales.

El “Brujo”, como también es conocido, aseguró en su cuenta de X que los “Escarlatas” empatarán en títulos a nuestras Chivas ya que para muchos son los favoritos a ganar el Torneo Apertura 2025, pues son los que mejor están jugando.

El señalamiento de Álvaro Morales a Chivas.

¿Qué necesita Chivas para avanzar a las Semifinales del Torneo Apertura 2025?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Chivas y Cruz Azul terminó 0-0, así que los pupilos de Gabriel Militonecesitan ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda, pues el empate le da el pase a los de Nicolás Larcamón.

Destacar que dicho enfrentamiento se celebrará este domingo 30 de noviembre en la can cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.