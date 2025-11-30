La vuelta frente a Cruz Azul por los Cuartos de Final del Apertura 2025 encuentra a Chivas con un esquema y un once consolidado, por lo que Gabriel Milito difícilmente decida realizar muchas modificaciones para el trascendental encuentro. El Rebaño ganó siete de sus últimos nueve partidos y el rendimiento colectivo respalda la idea para sostener la base.

Sin embargo, en una serie tan pareja y con márgenes tan estrechos, siempre es válido preguntarse qué pequeñas variaciones podrían agregarle una dosis de sorpresa al plan sin romper lo que ya funciona.

La primera alternativa que asoma es Érick Gutiérrez, un recurso que no alteraría la estructura pero sí daría otros matices al mediocampo. Su entrada por Omar Govea o Fernando González podría darle al equipo otro tipo de administración del balón: más calma, más pausa y un primer pase capaz de conectar entre líneas. No se trata de corregir un problema, sino de sumar algo distinto en un partido donde cada detalle puede marcar las diferencias.

Érick Gutiérrez podría ser una alternativa interesante (Imago7)

Otra opción, más arriesgada pero también más punzante, sería la entrada de Hugo Camberos para atacar un sector que Cruz Azul no ha logrado blindar del todo: la banda de Jorge Sánchez. Para habilitarlo, Chivas podría reacomodar piezas sin salirse del guion: José Castillo como zaguero diestro, Bryan González bajando como central izquierdo y el carril abierto para que Camberos encuentre duelos que podrían torcer el ritmo del partido.

Hugo Camberos no ha tenido mucha participación, pero sería interesante en su duelo contra Jorge Sánchez (Imago7)

Hugo Camberos casi no ha sido opción para Gabriel Milito

La joya rojiblanca de 19 años no ha tenido tanta participación como se esperaba en este semestre, pero su habilidad y su atrevimiento puede ser un recurso interesante en una eliminatoria que está siendo muy táctica y calculada por parte de ambos equipos, que atacaron menos de lo esperado en el primer encuentro. En esta modificación, el que saldría podría ser Daniel Aguirre, quien volvió hace poco a la titularidad ante la lesión de Diego Campillo.