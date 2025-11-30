Las Chivas de Guadalajara han aprovechado todo el furor por Armando González para “motivarlo” en la previa a cada encuentro con canciones de sus animes favoritos, como lo es Dragon Ball Z. En el último encuentro de Liguilla ante Cruz Azul, Mario Castañeda fue el encargado de presentar la alineación rojiblanca acompañado por la música de la emblemática serie dirigida por Akira Toriyama.

La afición rojiblanca coreó los apellidos de los 11 jugadores elegidos por Gabriel Milito, en una propuesta que fue bien recibida y que luego se volvió viral en redes sociales. Castañeda es el actor que le da voz en Latinoamericana al personaje de Gokú, por lo que su locución despertó el entusiasmo de los presentes en el Estadio Akron.

Claro que la Hormiga, junto al Piojo Alvarado o Luis Romo, fueron de los más ovacionados por la afición rojiblanca. Pero lo curioso aquí es que Castañeda cerró su presentación con un “Venga, chivahermanos, necesito su energía en todo el Estadio”, acompañado del característico grito de “Arriba las Chivas”, siendo que en realidad es aficionado del América.

“En futbol le voy al América, a las súper poderosas Águilas del América que son un equipo icónico en México, que nos ha dado tantos triunfos, tantas alegrías a todo México. Es el equipo más grande del mundo y hace enojar a mucha gente, yo creo que por eso me cae bien”, dijo Castañeda en 2018 a Mediotiempo, aunque en esta ocasión no tuvo reparos en sumarse a la campaña rojiblanca y entonar el grito de “Arriba las Chivas”.